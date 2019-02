Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 8. Februar 2019

Das Wetter in Hannover: Am Freitag ziehen dichte Wolken auf. Am Morgen und in der Nacht kann es auch regnen. Höchsttemperatur: 8 Grad.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Sonnabend: Wärmer und endlich wieder heller wird es am Sonnabend: Bis zu 9 Grad werden in Hannover erwartet. Über den Tag verteilt soll es zudem bis zu sechs Sonnenstunden geben. Perfektes Ausflugswetter.

Sonntag: Am Sonntag ziehen dann aber wieder Regenwolken auf. Bei bis zu 10 Grad wird es zwar noch etwas wärmer, doch es bleibt den ganzen Tag nass und windig.

Montag: Etwas kälter wird es dann wieder zum Wochenstart. Bei bis zu 6 Grad kann es bis zum Mittag leicht regnen. Windig bleibt es auch am Montag.