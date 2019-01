Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 8. Januar 2019

Heute wird es den ganzen Tag über immer wieder regnen, dazu bläst ein kräftiger Wind mit stürmischen Böen. Also alles andere als ein gemütlicher Wintertag. Die Temperaturen bewegen sich um die 6 Grad. Kein Vergleich zur Situation an der Küste. Dort könnte Sturmtief Benjamin heute sogar orkanartige Böen mit Windgeschwindigkeiten über 100 Kilometern pro Stunde bringen. Experten warnen vor einer Sturmflut in viele Küstengebieten.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Mittwoch: Am Mittwoch beruhigt sich die Wetterlage etwas. Im Laufe des Tages nimmt die Niederschlagswahrscheinlichkeit ab. Es bleibt aber windig. Das Thermometer zeigt nur noch 2 bis 3 Grad an.

Donnerstag: Am Donnerstag Temperaturen nur noch knapp im Plusbereich. Der Wind ist abgeflaut. Am Mittag und Nachmittag könnte mal wieder die Sonne zu sehen sein.

Freitag: Im Tagesverlauf wird es wieder milder, leider steigt auch die Regenwahrscheinlichkeit. Der Abend bleibt trocken bei Temperaturen um 6 Grad.