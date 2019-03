Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 6. März 2019

Heute: Der Mittwoch in Hannover und der Region wird grau, aber mild. Dichte Wolkenfelder prägen das Bild am Himmel, die Temperaturen steigen allerdings auf maximal 12 Grad. Mit Regen ist jedoch nicht zu rechnen. Es bleibt windig. In Böen erreicht der Wind Spitzengeschwindigkeiten von 50 Stundenkilometern.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Donnerstag: Es bleibt ungemütlich. Die Sonne lässt sich auch am Donnerstag kaum blicken, auch kurze Regenschauer sind möglich. Mit Temperaturen von maximal 13 Grad bleibt es allerdings vergleichsweise warm. Der Wind zieht noch einmal an. Mit bis zu 75 Stundenkilometern weht er über Hannover hinweg.

Freitag: Es wird wieder etwas kühler. Die Temperaturen sinken auf maximal 8 Grad, am Nachmittag zeigt sich jedoch auch die Sonne mal wieder. Vormittags kann es noch zu Regenschauern kommen. Es bleibt windig.

Sonnabend: Das Wochenende beginnt wechselhaft. Bei Temperaturen um die 10 Grad werden ein Mix aus Sonne, Wolken und Regen für Hannover und die Region erwartet.