Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 6. Februar 2019

Auch heute ist es in Hannover bewölkt, doch im Laufe des frühen Nachmittags kann auch immer wieder kurz die Sonne rauskommen. Dabei steigen die Temperaturen auf bis zu 6 Grad. Auch nachts wird es jetzt wieder wärmer: Die Thermometer sinkt bis zum Donnerstagmorgen nur noch auf 3 Grad plus.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Donnerstag: Die recht milden Temperaturen bleiben. Am Morgen kann es regnen, doch zur Mittagszeit kommt die Sonne hinter den Wolken hervor. Zudem zieht ein böiger Wind ins Land.

Freitag: Das war es aber auch schon wieder mit der Sonne. Am Freitag ziehen wieder dichte Wolken auf. Am Abend und in der Nacht kann es auch regnen. Höchsttemperatur: 7 Grad.

Sonnabend: Bis zu 9 Grad werden am Sonnabend in Hannover erwartet. Der Himmel ist größtenteils bedeckt, gegen Mittag lässt sich auch mal die Sonne blicken.