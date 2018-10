Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 5. Oktober 2018

Die Sonne scheint wieder über Hannover und sorgt zumindest für zwei warme und trockene Wochenendtage.

Freitag: Nach Tagen voller Kälte, Wolken und Regen kommt in Hannover pünktlich zum Wochenende die Sonne wieder hervor. Elf Stunden wird sie zu sehen sein, hinzu kommen Temperaturen von maximal 20 Grad. Die Nacht bleibt klar, die Temperaturen sinken auf 13 Grad.

Sonnabend: Der Sonnabend wird genauso sonnig wie der Freitag und mit 23 Grad sogar noch etwas wärmer. Auch in der Nacht bleibt es mit 15 Grad angenehm mild.

Sonntag: So schön das Wochenende beginnt, so trist endet es. Bereits am Morgen ziehen wieder dichte Wolkenfelder auf, die sich den ganzen Sonntag über nicht mehr verziehen. Auch Regenschauer sind möglich. Die Temperaturen sinken wieder deutlich ab, es wird nicht wärmer als 15 Grad.