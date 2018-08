Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 5. August 2018

Es wird etwas mit maximal rund 25 Grad etwas kühler. Außerdem kann es am Vormittag sogar etwas regnen. Danach verziehen sich die Wolken und es wird sonnig. Weiter weht ein frischer Wind. In der Nacht ungewohnt frische 13 Grad.

Montag: Nach einem Tag Pause wird die 30-Grad-Marke wieder erreicht, fast 15 Stunden Sonne bei wenig Wind. Nachts etwa 17 Grad.

Dienstag: Am Dienstag zeigt sich der Sommer noch einmal von seiner sonnigsten Seite: Keine Wolken über Hannovers Himmel bei bis zu 34 Grad. Auch nachts kühlt es nur auf 20 Grad ab.

Mittwoch: Wird es nicht nochmal ganz so warm, dennoch wird in den Mittagsstunden die 30-Grad-Marke wieder geknackt. Auch in der Nacht bleibt es wieder wärmer als 20 Grad. Dazu weht ein frischer Wind.