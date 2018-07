Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 5. Juli 2018

Der Sommer will einfach nicht verschwinden. Auch am Donnerstag werden für Hannover etwa 13 Sonnenstunden erwartet, hinzu kommen Temperaturen bis zu 26 Grad. Der Wind weht mäßig, einige Böen können kräftiger ausfallen. In der Nacht zieht sich der Himmel zu und sogar örtliche Schauer sind nicht auszuschließen. Die Temperaturen sinken auf 16 Grad.

Prognose für die kommenden 3 Tage

Freitag: In den Morgenstunden sind noch einmal kleinere Regenschauer möglich, ansonsten bleibt es am Freitag trocken und bewölkt. Erst gegen Abend zeigt sich die Sonne über Hannover. Die Temperaturen sinken tagsüber auf 22 Grad, in der Nacht sogar fast in den einstelligen Bereich.

Sonnabend: Am Sonnabend zeigt sich die Sonne nach einer kurzen Verschnaufpause am Freitag wieder häufiger. Bei Temperaturen von 22 bis 23 Grad werden rund zehn Sonnenstunden erwartet. Bei stärkeren Böen bleibt es trocken.

Sonntag: Ein Sonne-Wolken-Mix erwartet die Hannoveraner zum Ende des Wochenendes. Es bleibt mit 24 Grad angenehm warm, allerdings auch weiterhin windig. Mit Regen müssen die Hannoveraner nicht rechnen.