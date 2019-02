Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 5. Februar 2019

Heute ist es in Hannover meist stark bewölkt. Hin und wieder können auch ein paar Regentropfen fallen. Die Minustemperaturen lassen wir nun vorerst hinter uns. Am Morgen sind es 2 Grad plus - die Höchstwerte am Nachmittag liegen bei 5 Grad.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Mittwoch: Der Mittwoch startet freundlich. Die Sonne scheint am Vormittag durch die Wolken ehe es sich wieder zuzieht. Das Thermometer zeigt am Nachmittag milde 7 Grad an.

Donnerstag: Die recht milden Temperaturen bleiben, dennoch wird es ungemütlich. Ein böiger Wind zieht ins Land - dazu kommt immer wieder Regen.

Freitag: Unverändert der Freitag. Regnerisch und windig bei Temperaturen um 5 Grad.