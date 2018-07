Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 3. Juli 2018

Ein strahlend blauer Himmel erwartet die Hannoveraner auch am Dienstag. Rund 13 Stunden soll die Sonne scheinen, Wolken bleiben wie schon in den vergangenen Tagen Mangelware. Die Temperaturen bleiben jedoch mit bis zu 26 Grad im angenehmen Bereich. Auch in der Nacht bleibt es mit etwa 15 Grad weitgehend mild. Erst in den frühen Morgenstunden am Mittwoch sinken sie auf 11 Grad.

Prognose für die kommenden 3 Tage

Mittwoch: Bis zum Abend bleibt es sonnig und warm. Gegen 18 Uhr sollen sich jedoch die ersten Wolken bilden, die sich in der Nacht weiter verdichten. Die Temperaturen klettern tagsüber noch einmal auf 27 Grad. Die Nacht bleibt aufgrund des wolkigen Himmels mit 18 Grad vergleichsweise warm.

Donnerstag: Die in der Nacht zuvor aufgekommenen Wolken bleiben auch am Donnerstag erhalten. Die Sonne ist nur noch ab und zu zu sehen, die Temperaturen sinken leicht auf 25 Grad. Die Regenwahrscheinlichkeit bleibt jedoch gering.

Freitag: Auch am Freitag versteckt sich die Sonne weite Teile des Tages hinter dichteren Wolken - um am Abend wieder hervorzukommen. Die Temperaturen bleiben tagsüber mit 24 Grad auf angenehm hohen Niveau, die Nacht wird jedoch mit etwa 10 Grad durchaus frisch. Mit Niederschlag ist weiterhin nicht zu rechnen.

Von r.