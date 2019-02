Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 3. Februar 2019

Nach einem grauen Sonntagmorgen lässt sich am Vormittag die Sonne über Hannover blicken und die Temperaturen von knapp 2 Grad bieten die perfekte Gelegenheit für einen gemütlichen Sonntagsspaziergang. Zum Abend hin fällt die Temperatur wieder unter 1 Grad.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Montag: Die erste Februarwoche beginnt mit Sonnenschein. Nach einem kühlen Morgen, wird es, passend zur Mittagspause, bis zu 3 Grad warm und sonnig. Der Himmel bleibt ab Mittag aber weitgehend bedeckt.

Dienstag: Der Dienstag beginnt mit Regen am frühen Morgen bei knapp 2 Grad. Am Vormittag gibt es dann einen Temperaturanstieg auf fast 5 Grad. Erst am Abend wird es wieder kühler.

Mittwoch: Am Mittwoch wird es regnerisch. Schon am Morgen ziehen Wolken auf. Die Temperaturen schwanken den ganzen Tag über zwischen 3 und 5 Grad. Dazu kommen ab mittags Regenschauer.