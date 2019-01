Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 3. Januar 2019

Nach einem sonnigen Mittwoch kommen am Donnerstag die Wolken zurück nach Hannover. Die Sonne wird kaum zu sehen sein, es bleibt aber trocken. Autofahrer sollten allerdings dennoch vorsichtig fahren, insbesondere in den Morgenstunden kann es glatt auf den Straßen sein. Die Temperaturen steigen im Laufe des Tages von 0 auf 2 Grad an.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Freitag: Der Himmel über Hannover leibt auch am Freitag grau. Auch Regenschauer sind möglich. Die Temperaturen klettern auf 4 Grad, der Wind zieht wieder etwas an.

Sonnabend: Dauerregen prägt das Wetter am ersten Tag des Wochenendes. Es wird dabei mit 6 Grad noch etwas wärmer.

Sonntag: Am Sonntag kommt die Sonne wieder hervor. Die Hannoveraner können sich auf sechs Sonnenstunden freuen. Dabei wird es mit 4 Grad wieder etwas kühler.