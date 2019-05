Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 2. Mai 2019

Heute: Zum Start in den Mai sinken die Temperaturen leider. An diesem Donnerstag sind nur noch 14 Grad drin. Am Vormittag zeigt sich noch etwas die Sonne, am Abend wird es Regenschauer geben.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Freitag: Es wird noch einmal deutlich kühler. Die Temperaturen sinken auf nur noch 11 Grad, hinzu kommen dichte Wolkenfelder. In Böen ist es zudem windig.

Sonnabend: Ähnliches Bild am Wochenende: Bei maximal 10 Grad bleibt es weitgehend wolkig, ab und zu zeigt sich allerdings die Sonne. Es bleibt trocken.

Sonntag: Der Sonntag gleicht dem Sonnabend: Die Hannoveraner erwartet ein Mix aus Sonne und Wolken bei maximal 10 Grad. Allerdings sind auch Regenschauer möglich.