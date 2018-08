Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 1. August 2018

Nach nächtlichem Regen wird es in Hannover heute wieder heiß: Auch an diesem Tag werden 30 Grad erreicht. Am Nachmittag können leichte Wolken vorüberziehen.

Donnerstag: Am Donnerstag gibt es eine Mischung aus Sonne und Wolken. Die Höchsttemperaturen liegen bei 33 Grad. Nachts bleibt es mit 22 Grad tropisch warm.

Freitag: Der Super-Sommer setzt sich fort: Es wird 35 Grad warm, die Sonne scheint – nur wenige Wolken am Himmel. Nachts wird es immerhin noch 21 Grad warm.

Sonnabend: Keine Wolken, dafür Sonnenschein satt. Es wird 29 Grad warm.