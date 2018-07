Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 1. Juli 2018

Der Sommer bleibt Hannover auch am Sonnabend erhalten und sorgt erneut für einen warmen und sonnigen Tag. Bei Temperaturen bis zu 26 Grad und durchgehendem Sonnenschein steht ein Besuch des am Freitag eröffneten Schützenfestes nichts im Wege. Diejenigen, die bis in die späten Abendstunden oder sogar in die Nacht feiern wollen, sollten sich jedoch etwas zum Überziehen mitnehmen. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf 12 Grad. Der teils starke Wind am Vormittag wird jedoch im Laufe des Tages schwächer.

Prognose für die kommenden 3 Tage

Sonntag: Teilnehmer und Zuschauer des großen Schützenausmarsches durch die Stadt dürfen sich auf das passende Wetter freuen. 15 Stunden Sonne und Temperaturen um die 25 Grad werden am Sonntag erwartet. Der Wind weht dabei schwach bis mäßig aus östlicher Richtung.

Montag: Ein Wetterumschwung ist nicht in Sicht. Sonne pur und sommerliche Temperaturen um 25 Grad laden auch am Montag zum Verweilen am Maschsee, im Biergarten oder auf dem Schützenplatz ein.

Dienstag: Mitte der Woche wird es sogar noch einmal wärmer. Für Hannover sagen Meteorologen um die 27 Grad vorher. Wolken sind auch am Dienstag voraussichtlich eine echte Seltenheit.

Von r.