Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 1. Februar 2019

Kurz vor dem Wochenende wird es noch einmal frostig am frühen Freitagmorgen. Bei 1 bis -1 Grad kommt es zu Schneefällen. Gegen Mittag wird es wieder etwas wärmer und es zeigt sich auch ab und an mal die Sonne hinter den Wolken. Den Rest des Tages bleibt es aber bedeckt bei bis zu 2 Grad.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Sonnabend: Das Wochenende beginnt mit Minusgraden am frühen Sonnabendmorgen. Zum Mittag klettern die Temperaturen ein wenig in die Höhe, pendeln aber den ganzen Tag lang um knapp 0 Grad herum. Sonne wird am Sonnabend nicht erwartet. Dafür kann es aber zwischen 9 und 18 Uhr zu mehreren Schneefällen kommen.

Sonntag: Nach einem grauen Sonntagmorgen lässt sich am Vormittag die Sonne über Hannover blicken und die Temperaturen von knapp 2 Grad bieten die perfekte Gelegenheit für einen gemütlichen Sonntagsspaziergang. Zum Abend hin fällt die Temperatur wieder unter 1 Grad.

Montag: Die erste Februarwoche beginnt mit Sonnenschein. Nach einem kühlen Morgen, wird es, passend zur Mittagspause, bis zu 2 Grad warm und sonnig. Am Nachmittag wird es wieder kühler und der Himmel ist bedeckt.