Hannover

„Sogar die Stubenhocker kommen raus“, lacht Sandra Werthmüller (21). Sie und ihr Freund Darius Mikutat (23) genossen am Freitag endlich die ersten Frühlingsgefühle in Hannovers Innenstadt – unter einem makellos blauen und sonnigen Himmel. Und damit waren sie nicht allein.

Schlangen bildeten sich an den Eisdielen, die Café-Terrassen waren voll und die Kunden mit Sonnenbrillen ausgerüstet. „Es ist so warm, ich könnte meine Jacke ausziehen,“ meint Tolga Caglar, der in Massimo’s Eiscafé am Steintor einen schönen Tag mit einem Eis abrundet. „Man muss es ausnutzen, wenn es so schön ist.“ Auch Ronja Hartmann (25) von der Obstplantage Hahne freute sich über das Wetter: „Nach dem langen Winter ist es einfach schön, wieder Energie zu bekommen. Die Kunden sind fröhlicher und Arbeiten macht richtig Spaß.“ Generell seien die Menschen bei solch einem Wetter viel entspannter.

Marcia Hergesell (23) und ihre Freundin Nuray Payaz (25) genossen dieses Wetter „mit einem Kaffee in der Sonne.“ Die beiden freuen sich darauf, bei diesem schönen Wetter wieder joggen zu gehen und Fahrradtouren zu machen. Ob Sport, Eis essen, Kaffee trinken oder einfach nur ein gemütlicher Einkaufsbummel, Möglichkeiten, das schöne Wetter zu genießen, gibt es genug, meinten die beiden.

Sonne, kein Regen, wolkenloser Himmel – und das bei rund 13 Grad. Dank eines stabilen Hochdruckgebiets kann sich Hannover auf ein sonniges Wochenende freuen. Doch Meteorologe Rüdiger Hartig warnt davor, die Eiskratzer fürs Auto bereits wegzuräumen, denn nachts liegen die Temperaturen immer noch nahe beim Gefrierpunkt.

Trotz des milden Wetters sei der Winter noch lange nicht vorbei, sagt Hartig. Sobald das Hochdruckgebiet wieder weg ist, kann es sich abkühlen. Ab Mittwoch wird es wolkiger und es kann vereinzelt zu Regenfällen kommen. Aber zumindest bis dahin kann Hannover das echte Frühlingsgefühl genießen. Endlich!

Von Kendra Rensing