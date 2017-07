.EINNAHMEPOTENZIAL: Die Grünen in Hannover wollen Wettanbieter mit einer Steuer belegen.

GLÜCKSSPIEL UND STEUERN

Wettbürosteuer: Welcher

Die Grünen hätten gerne eine Wettbürosteuer in Hannover. Die Stadtverwaltung will sich das jüngste Urteil zum Thema erstmal genau anschauen und abwägen, was für ein Nutzen dem zu tätigenden Aufwand gegenübersteht. Dank Vergnügungssteuer für Spielhallen und Erotikshows kommen schon Millionen in die Kasse. Das letzte Wort hat dann aber die Politik im Rat.