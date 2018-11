Hannover

Spielen, toben, basteln und ausruhen: All das können die Kinder in der neuen Kindertagesstätte Bergfeldstraße (Wettbergen). Am Freitag wurde sie offiziell eingeweiht. Oberbürgermeister Stefan Schostok bezeichnet die Kindertagesstätte als „rundum gelungenes Projekt.“ Und er lobt die „äußert enge Zusammenarbeit“ mit der Arbeiterwohlfahrt, die Träger der Einrichtung ist. Die Kosten für den Neubau liegen bei rund 3,9 Millionen Euro.

100 Kinder in fünf Gruppen

Untergebracht sind die 100 Kinder in zwei Krippengruppen, zwei Kindergartengruppen und einer altersübergreifenden Gruppe. Dennoch lernen und spielen die Ein- bis Sechsjährigen gemeinsam. „Wir haben keine starren Gruppen, stattdessen sind die Türen offen und die Kinder können nach ihren individuellen Bedürfnissen spielen“, erklärt Knud Hendricks, stellvertretender Vorsitzender der Awo Region Hannover.

Kinder haben ihre Freiräume

Ganz egal ob Baubereich, die kreative Ecke, Ruhe- oder Bewegungsraum – die Kleinen haben die Wahl. Kitaleiterin Nadine Gnauck lobt das Konzept. Anders als früher gehe es nicht darum einen Igel zu basteln, weil die Erzieherin das möchte. „Stattdessen sollen die Kinder das machen, was ihnen Spaß macht und was sie besonders interessiert. Dann lernen sie auch besser.“ Trotzdem haben die Kinder eine Erzieherin als Bezugsperson mit der sie sich täglich zu einer so genannten Dialogrunde treffen. Dabei werde besprochen, was den Kindern wichtig ist und was sie machen möchten. Auch der Außenbereich mit seiner Schaukel und mehreren Klettergerüsten ist ein Hingucker.

Zusätzliche Angebote für Familien außerhalb der Kita

Ab dem 1. Januar gilt die neue Kita auch als Awo-Familienzentrum. Dann gibt es zusätzliche Angebote für Familien außerhalb der Kita. „Das ist für einen Mischstadtteil wie Wettbergen sehr wichtig“, so Hendricks. Für die Zukunft sei zusätzlich eine Kooperation mit einem angrenzenden Altenheim geplant. „Die Kinder besuchen dann die älteren Menschen“, erklärt Hendricks. Dabei lesen die älteren Kindern den Mitbewohnern etwas vor oder umgekehrt. Eine solche Kooperation freue besonders die Menschen im Pflegeheim, zeige den Kindern aber auch, dass es alte und kranke Menschen gibt. „Für die Entwicklung der Kinder ist es wichtig, dass sie das lernen“, so Hendricks.

Von Cecelia Spohn