Hannover

In der Ernst-August-Galerie sind am Samstag die nneue Miss Hannover und der neue Mister Niedersachsen gewählt worden. Sarah Wipperfürth konnte sich gegen die Konkurrenz durchsetzen. Die Elektronikerin, gebürtig aus Braunschweig, macht gerne Fitness, kocht und backt gerne. „Ich hätte nie gedacht, dass ich gewinne. Bei 22 Mädels ist die Zahl der Konkurrentinnen groß“, so die 23-Jährige, die vergangenes Jahr bereits mitgemacht hatte und Zweite wurde.

Mister Niedersachsen heißt Artur Werschinin, 21 Jahre alt, Boxer aus Hannover. Seine Freundin hat ihn zu dem Wettbewerb angemeldet. „Es waren einige hübsche und sympathische Jungs dabei. Deshalb hätte ich nicht gedacht, dass ich gewinne“, sagte der Sieger.