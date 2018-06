Hannover

Der Täter hatte am 24. Mai, um 20.25 Uhr, in dem Supermarkt einen 21 Jahre alten Kassierer mit einer Schusswaffe bedroht und Geld gefordert. Nachdem er dies erhalten hatte, flüchtete der Mann aus dem Geschäft in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen sowie einem Hubschrauber verlief erfolglos.

Nun fahnden die Ermittler mit einem Phantombild nach dem Supermarkträuber. Er ist etwa 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und spricht deutsch ohne Akzent. Bekleidet war der Bartträger mit einer dunklen Bomberjacke, einer Jeans sowie einer dunklen Wollmütze.

Zeugen, die Hinweise zu dem Gesuchten geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover 0511 109 55 55 zu melden.

Von Simon Polreich