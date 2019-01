HANNOVER

Jeder Autofahrer, der schon mal das Rudolf-von-Bennigsen-Ufer entlang gefahren ist, kennt die Situation: Die breite Straße verleitet zum zweispurigen Fahren. So ging es auch Ute Frevert (Name geändert), als sie am 15. April 2018 Richtung Hemmingen fuhr. Sie war davon ausgegangen, dass der Ford Mondeo vor ihr auf der rechten Seite nach einem Parkplatz am Maschsee suchte.

Nach einem Parkplatz suchte Torsten Meier (Name geändert) auch. Aber er bog nach links auf den NDR-Parkplatz ab. „Ich habe den Schulterblick gemacht und geblinkt. Ich habe niemanden gesehen“, erzählt der Kläger. Sekunden später war Ute Frevert mit ihrem Fiat in das Fahrzeug vor ihr reingefahren. „Er hat geblinkt und ist sofort rübergezogen“, erzählte sie am Donnerstag im Amtsgericht.

Richterin Dagmar Frost meinte zur Aussage der Klägers: „Es ist schwer nachvollziehbar, dass sie niemanden gesehen haben. Und plötzlich ist doch ein Auto da.“ Die Aussagen von Ute Frevert und ihrer Tochter legen nahe, dass sie sich im toten Winkel des Klägers befanden. Das hätte Torsten Meier aber bei einem Blick über die Schulter bemerken müssen.

Wie dem auch sei: „Ich glaube, dass bei Ihnen etwas hängen bleibt“, meinte die Richterin zu der Beklagten. Der Unfall sei nicht unabwendbar gewesen. Die Richterin schlug vor, dass sich beide Parteien die Kosten teilen. Torsten Meier will 1675 Euro von der Gegenpartei. Bei Linksabbieger-Unfällen gebe es meist eine gemischte Haftung, meinte Richterin Frost.

Im Zweifel muss ein Gutachter die genaue Unfall-Situation klären. Wahrscheinlicher ist, dass es am 24. Januar ein Urteil gibt.

Von Thomas Nagel