Feuerwerk Hannover Silvester Feuerwerk 1998 auf 1999 über Hannover vom Bootsanleger Maschsee in Richtung Rathaus© michael thomas

Silvester

Wer darf wo knallen - und wen belastet es?

Des einen Freud ist des anderen Leid - nicht jedem gefällt Geknalle und Geböllere an Silvester. Tierschützer sorgen sich um Vierbeiner, Senioren fühlen sich an den Krieg erinnert, Flüchtlinge sowieso. Was stimmt?