Wennigsen

Es sei eigentlich ein logischer Weg, der sie beruflich an die Pole des Lebens geführt habe und nun im geistigen Sinne darüber hinaus gehe, sagt Mareile Preuschhof, seit 1. Januar die neue Äbtissin im Kloster Wennigsen. Am Sonntag wird sie feierlich in ihr Amt eingeführt.

Vielleicht war es schon eine Art Vorzeichen, dass sie, 1961 in Celle geboren, in der Klosterkirche Wienhausen getauft wurde. Ein Kreis, der sich zu schließen scheint. Um Menschen hat sie sich immer gekümmert. Zunächst als Pflegehelferin, dann ab 1982 bis 1990 als Hebamme. Anschließend widmet sie sich, frisch diplomiert, der Sozialpädagogik. Schwerpunkte sind Sterbe- und Trauerbegleitung.

Ein Thema, das sie nicht loslässt. Ab 1992 baut sie den ambulanten Hospizdienst Hannover mit auf, den sie ab 2000 bis 2013 leitet. Doch geht es in ihrem Leben nicht nur um den Tod. In den Jahren 1993 und 1997 werden ihre beiden Töchter geboren.

Der Weg zur frommen Frau

Dennoch, vielleicht ist es ja die Nähe zum Jenseitigen, die bei ihr eine stärker werden geistige Ausrichtung bewirkt. „Es hat mich immer mehr in die christliche Spiritualität hineingezogen“, sagt sie. „Mein persönlicher Weg zu einer frommen Frau.“ Berufsbegleitend studiert sie Theologie und legt 2013 ihr Erstes, 2015 ihr Zweites Theologisches Examen ab, wird zur Pfarrerin ordiniert. Von 2016 bis 2018 arbeitet sie als Landpfarrerin.

Dann kam die Stellenausschreibung der Klosterkammer: Äbtissin gesucht. „In einer Zeit, in der ich gerade offen war für Neues“, sagt Preuschhof. Und offen auch für das Besondere: „Es ist nicht nur eine Stelle, sondern auch eine Lebensaufgabe.“ Die ihr einiges abverlangt, wie etwa den Verzicht auf eine Partnerschaft. Als Äbtissin lebt Preuschhof allein im Kloster.

Aufregend werde es sein, wie sie von der Frauengemeinschaft aufgenommen werde, die zwar nicht im Kloster lebt, dieses aber als geistiges Zentrum betrachtet. „Das Wichtigste ist, dass wir uns kennenlernen. Ich denke, wie werden geistig viele Gemeinsamkeiten entdecken.“

Zunächst wolle sie wahrnehmen, beobachten und teilnehmen, „mich in die Tradition des Hauses einstimmen“, erklärt sie. Veränderungen peile sie mit ihrer Amtsausübungen zunächst nicht an. Wenn, dann als Schritte, die sich von selbst ergeben würden. Sie wolle bewahren und unterstützen, der Gemeinschaft und dem Zusammenleben dienen. „Den Rahmen mitgestalten, in dem Menschen die religiöse Dimension in ihr Leben hineinlassen.“ Eine Tätigkeit, für die wie in der Hospizarbeit „mein Herz schlägt“.

Ein Haus der Stille und Begegnung Das Kloster Wennigsen ist ein evangelisches Damenstift. Es ist eines der fünf Calenberger Klöster und wird von der Klosterkammer Hannover verwaltet. Gegründet wurde es vermutlich um 1200. Die heutigen Gebäude stammen aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts. Heute ist es ein Haus der Stille und Begegnung. Es hat sich eine geistliche Frauengemeinschaft zusammengefunden, die zwar nicht im Kloster lebt, aber auch Gäste in Meditation und Kontemplation in der Tradition des Herzensgebetes anleitet. Es gibt regelmäßige Treffen, Seminare und Vorträge. In einem Teil des Klosters ist der Johanniterorden als Mieter eingezogen.

Von Andreas Krasselt