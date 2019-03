Hannover

Überraschungen sind nicht immer erfreulich. Manchmal sind sie tückisch, manchmal schockierend, manchmal lebensbedrohend, manchmal all das zusammen. Das weiß kaum jemand besser als Alexandra Nibler-Marquart. Die heute 32-Jährige erkrankte mit 26 Jahren an Brustkrebs, und in all den Schrecken und Wirren nach dieser Diagnose erfuhr sie im Zuge einer genetischen Untersuchung, sie habe eine „unklassifierte Art TP-53-Gen“. Damit konnte auch der untersuchende Arzt nicht viel anfangen. Dieser Fall sei in den USA bekannt, „aber wir wissen nicht viel darüber“, habe er zugeben müssen.

Heute weiß Alexandra Nibler-Marquart mehr. Sie ist am sogenannten Li-Fraumeni-Syndrom erkrankt, bei dem Gendefekt auf dem Gen TP-53 vorliegt. Folge: 50 Prozent der Li-Fraumeni-Patienten bekommen bis zu ihrem 30. Lebensjahr Krebs.

Am Donnerstag lief in der Medizinischen Hochschule Hannover ( MHH) ein Symposium zum Tag der seltenen Erkrankungen, und der erste von zehn Fachvorträgen begann mit den Worten: „Nach dem Krebs ist vor dem Krebs – das klingt übel und das ist es auch.“ Er bezog sich auf das Li-Fraumeni-Syndrom und auf den damit einhergehenden Gendefekt. Normalerweise werden kaputte Zellen im menschlichen Körper zerstört, im Falle dieser Genveränderung jedoch nicht. 85 Prozent der Betroffenen erkranken in Folge dieses Defekts an Krebs.

16 000 Menschen in Deutschland sind betroffen

In Deutschland sind etwa 16.000 Menschen von dieser Krankheit betroffen, das sind einer von 5000 Menschen. Vermutlich ist die Dunkelziffer höher, viele leben mit der Krankheit, ohne von ihr zu wissen. Und es ist nicht einfach, das in Erfahrung zu bringen. Wie im Falle von Alexandra Nibler-Marquart und ihrer Zwillingsschwester Stefanie Kraus. Nach der Diagnose bei Alexandra wollte sich auch Stefanie Kraus auf den Gendefekt testen lassen. Die Kosten, welche im fünfstelligen Bereich lagen, hätte sie jedoch aus eigener Tasche zahlen müssen. Übernommen wurden die Kosten erst, als sie wenige Jahre später ebenfalls an Brustkrebs erkrankte. „Ich hätte vorsorgen können, wenn ich gewusst hätte, dass ich auch Erbträgerin bin, dass ich nicht wie meine Schwester erkranke“.

So mussten die beiden Schwester bereits vor ihrem 30. Geburtstag gegen den Brustkrebs kämpfen – und das erfolgreich. Doch aufgrund ihres Gendefekts ist nach dem Krebs automatisch vor dem Krebs. Die Wahrscheinlichkeit, erneut an Brustkrebs zu erkranken, lag bei 92 Prozent. Trotzdem weigerte sich die Krankenkasse, eine beidseitige Masektomie (Entfernung der Brustdrüse) bei Stefanie Kraus zu bewilligen. Erst nach drei Verhandlungsrunden wurde die OP genehmigt.

Der Krebs kann überall auftreten

Doch damit ist die Krebsgefahr noch lange nicht gebannt. „Dieses Gen kann Krebs in allen Organen des Körpers hervorrufen“, erklärt Alexandra. Sie musste sich bereits ein zweites Mal dem Krebs stellen – dieses Mal in Form von Hautkrebs. Auch ihre Zwillingsschwester erkrankte erneut. Stefanie lebt seither mit einem Gehirntumor.

Vor einer Woche erfuhr Alexandra, dass zwei ihrer drei Kinder ebenfalls den Gendefekt geerbt haben. Sie ist froh, dass dies so früh festgestellt wurde: Jetzt haben die Kinder die Möglichkeit, regelmäßig Vorsorgeuntersuchungen machen zu lassen.

Kleinkriegen lassen sich die beiden Schwestern von der Erkrankung aber nicht. Seit Anfang des Jahres sind die beiden Schwester Mitglieder in der Li-Fraumeni-Syndrom-Association haben dort Mitbetroffene gefunden und sind dankbar für den Austausch: „Der Verein ist wie eine Tankstelle. Man fühlt sich ausgehoben und verstanden,“ berichten die Schwestern. Und überhaupt: „Es bringt niemandem etwas, den Kopf in den Sand zu stecken. Was uns absolut nicht hilft, ist Mitleid“, meint Alexandra. Und Stefanie ergänzt: „Wir haben uns gegenseitig gepusht bei den Erkrankungen. Man wird einfach stark“. Auch bei Überraschungen der fürchterlichen Art.

MHH-Oberärztin Morlot setzt sich für Betroffene ein

Eine seltene Krankheit – was ist das überhaupt? Darunter versteht man eine Krankheit, die höchstens eine unter 2000 Personen betrifft. So ist es in Europa definiert. Obwohl nur eine kleine Anzahl von Menschen von der gleichen Krankheit betroffen sind, gibt es dennoch viele Menschen, die an einer seltenen Krankheit erkrankt sind. „Seltene Erkrankungen sind häufig“, betont Humangenetikerin Susanne Morlot, Oberärztin an der MHH.

Susanne Morlot

In Deutschland leben rund vier Millionen Menschen mit einer seltenen Erkrankung. Eine seltene Krankheit zu diagnostizieren, ist oft sehr schwierig. Durchschnittlich braucht es acht bis zehn Jahre und die Konsultation von acht Ärzten, bis die richtige Diagnose gestellt wird. Doch selbst wenn der Patient die Diagnose hat, ist eine Therapie nicht gewährleistet.Derzeit sind 6000 bis 8000 seltene Krankheiten bekannt, für die jedoch nur etwa 160 Therapien zur Verfügung stehen. „Die von seltenen Erkrankungen betroffenen Menschen haben quasi keine Lobby“, berichtet Morlot.

Pharmaunternehmen haben kaum Interesse daran, Medikamente zu entwickeln, die nur von wenige Menschen benötigt werden. Auch im Bereich der Forschung zu seltenen Erkrankungen wird wenig getan – größtenteils aufgrund mangelnder Finanzierung.Die meisten dieser seltenen Erkrankungen sind genetisch bedingt. Eine neue Möglichkeit, mehr über derartige Krankheiten zu erfahren, sind genauere genetische Untersuchungen. Mit ihrer Hilfe können früher Diagnosen gestellt oder Verdachtsdiagnose gesichert werden.„Der Weg zur Heilung der vielen seltenen Erkrankungen ist in den meisten Fällen jedoch noch weit entfernt,“ erzählt Morlot.

Am Donnerstag lief an der Medizinischen Hochschule Hannover ( MHH) ein Symposium zum Internationalen Tag der Seltenen Erkrankungen, in Zusammenarbeit mit dem Onlineportal „Orphanet“. Bei „Orphanet“ können sich Betroffene, Angehörige und Interessierte über die Vielzahl seltener Erkrankungen informieren. „Keine Krankheit kann zu selten sein, um ihr Aufmerksamkeit zu schenken“ – unter diesem Motto stellt die Internetseite geprüfte Informationen weltweit zur Verfügung.

Von Kendra Rensing