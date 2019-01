Hannover

Für die Mitarbeiter der Aha-Stadtreinigung begann das neue Jahr bei Nieselregen schon um neun Uhr mit der Arbeit. Sie bekamen allerdings weniger zu tun als in den Vorjahren. „Es ist deutlich weniger Feuerwerks-Müll als sonst“, sagt Mathias Quast. Er leitet die Stadtreinigung, die beim Neujahrsputz in der Innenstadt meist rund 50 Kubikmeter Böllerreste, Verpackungsmüll und kaputte Flaschen zusammenbekommt. „Dieses Jahr ist es aber nur die Hälfte“, schätzt Quast. Und das obwohl die Händler in der Innenstadt beim Böllerverkauf keine Umsatzeinbußen verzeichneten.

Besonders schnell ging es für die Aha-Mitarbeiter mit ihren sieben Kehrmaschinen dieses Mal in der Fußgängerzone am Kröpcke. Weil in Teilen der City rund um den Hauptbahnhof ein Böllerverbot galt, lag dort deutlich weniger Dreck. Bereits gegen 10 Uhr war die Shopping-Meile zwar noch nicht blitzeblank, an Silvester erinnerte aber lediglich die ein oder andere Sektflasche in den Mülleimern. „Da waren wir schnell durch“, sagt Quast. Deutlich mehr Müll lag indes am Maschsee und in der Lister Meile. Hier unterstützte der muslimische Verein „Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya“ die Aha-Mitarbeiter.

Der muslimische Verein „Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Deutschland“ unterstützte die Aha-Mitarbeiter. Quelle: Foto: Heidrich

Mehr Batterien als Böller

Mit ihren Besen gingen die rund 35 Männer voraus, fegten den Dreck zusammen, den die Kehrmaschinen nur noch aufsammeln mussten. „Ein guter Muslim soll für Sauberkeit sorgen. Nicht nur bei sich persönlich, sondern auch für die Gemeinschaft. Das ist ein wichtiger Teil für die Integration in die Gesellschaft“, erklärt Iman Basil Bhatti. Seit mehr als 20 Jahren hilft der Verein beim Neujahrsputz. In den Vorjahren kehrten Bhattis Männer, die sich zuvor immer um 6.30 Uhr zum gemeinsamen Gebet in der Moschee treffen, den Müll am Kröpcke zusammen. Wegen des Böllerverbots wurden sie gebeten, stattdessen in der Lister Meile zu fegen.

Am Mittag war für die meisten der etwa 25 Aha-Mitarbeiter der erste Arbeitstag des Jahres wieder beendet. Mit der Silvester-Reinigung geht es dann in den kommenden Tagen in den Bezirken weiter. „Wir sehen zu, dass die Innenstadt und dort, wo sich Menschen am Feiertag aufhalten, sauber ist und dass die Feuerwerks-Batterien eingesammelt sind“, sagt Quast. Denn die seien nicht ungefährlich und könnten sich noch entzünden. Und von den Batterien gebe es immer mehr – im Gegensatz zu den Böllern. „Da zeigt sich auch der demografische Wandel“, sagt Quast. Denn die älteren Menschen hätten auf die Böllerei keine große Lust mehr – ob mit oder ohne Verbot.

In der Innenstadt –wie hier an der Lister Meile kam deutlich weniger Dreck zusammen als in den Vorjahren. Quelle: Foto: Heidrich

Von Sascha Priesemann