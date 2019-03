Hannover

Nach dem Streit um die Marienburg endlich wieder gute Nachrichten für das Welfenhaus: Ekaterina und Ernst August Prinz von Hannover (35) sollen nach Informationen der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung am Donnerstag zum zweiten Mal Eltern geworden sein. Der Junge soll im Henriettenstift in Kirchrode geboren worden sein.

Das Kind sei ein paar Tage früher gekommen. Mutter und Sohn gehe es gut. Der Name des Jungen ist noch nicht bekannt. Möglich wäre Ernst August, damit würde das Kind den Namen der Welfenchefs der letzten fünf Generationen tragen.

In den vergangenen Monaten hing der Familiensegen im Welfenhaus wegen des Streites um die Marienburg schief. Der Vater des Erbprinzen, Ernst August Senior, hatte seinem Sohn angedroht, die Schenkung des Schlosses an den Junior-Prinzen rückgängig zu machen, sollte dieser die Marienburg nicht im Familienbesitz halten. Nun also die freudige Nachricht über den Nachwuchs – ob der Großvater den Neugeborenen als Erbprinzen anerkennt, bleibt fraglich.

Von Sönke Lill