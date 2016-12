Politik

Der Ministerpräsident hält die 7,8 Prozent der Partei bei den Kommunalwahlen für immer noch zu hoch. Eine Kampfansage.

Hannover. Niedersachsens SPD-Chef Stephan Weil will bei der Landtagswahl 2018 einen Einzug der AfD in das Parlament verhindern. Er halte es für möglich, die AfD unter einem Ergebnis von fünf Prozent zu halten, sagte Weil der Deutschen Presse-Agentur.

"Das ist eines meiner politischen Ziele. Wir werden hart dafür kämpfen, auch wenn das unter heutigen Aspekten ambitioniert ist." In Niedersachsen wird am 14. Januar 2018 ein neuer Landtag gewählt. Bei den Kommunalwahlen im September hatte die AfD ein Ergebnis von 7,8 Prozent erzielt, deutlich weniger als bei vorangegangenen Wahlen in anderen Bundesländern.

Das von Weil gesteckte Ziel sei für Niedersachsen möglich, Prognosen zum Abschneiden der AfD seien momentan aber schwierig, sagte der Politologe Stephan Klecha, Dozent an der Universität Göttingen. "Die Kommunalwahlen haben gezeigt, dass die etablierten Parteien in Niedersachsen eine bessere Verankerung haben als in anderen Bundesländern."

