| Christian Bohnenkamp

Wintersaison

Über zehn Grad zum Start - das war manchen dann wohl doch zu viel. Zum Auftakt ging es Mittwoch Nachmittag auf dem Weihnachtsmarkt gemütlich zu. „Oh Tannenbaum“ auf der Bühne an der Marktkirche? Noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig.

Hannover. Helge Schieck (22), der sich gegenüber der Marktkirche mit Freunden auf einen Glühwein getroffen hatte, fand es deshalb „etwas schwierig, in Weihnachtsstimmung zu kommen“. Immerhin war er auf die vergleichsweise milden Temperaturen eingestellt. Schieck trug kurze Hosen.

Laura Schirmer (23) hingegen war schon in Stimmung: „Die kalten Tage der letzten Woche und der Schnee, den wir hatten, haben geholfen.“ Auch den Tannenduft auf dem Weihnachtsmarkt konnte sie schon genießen.

Oberbürgermeister Stefan Schostok fühlt sich auf dem Weihnachtsmarkt am wohlsten, „wenn es so richtig schon kalt ist und die Leute an den Ständen zusammenrücken, wie in einer Stammkneipe“. Der Weihnachtsmarkt habe sich zu einer der wichtigsten Attraktionen der Stadt entwickelt: „Es gibt keine unschönen Ecken. Wir haben überall sehr viel Qualität.“

Kevin Kratzsch, stellvertretender Vorsitzender des Schaustellerverbandes Niedersachsen, hofft, dass die „Menschen die Vorweihnachtszeit trotz der schwierigen politischen Lage genießen können“. Im Vorjahr habe man nach dem wegen Terrorgefahr abgesagten Fußball-Länderspiel in Hannover zunächst „eine gewisse Reserviertheit“ gespürt.

Bis zum 22. Dezember hat der Weihnachtsmarkt in Hannover geöffnet. 196 Stände gibt es - so viele wie noch nie. Darunter auch eine Reihe neuer Anbieter. Die Stadt hofft, dass rund 1,8 Millionen Besucher kommen werden.