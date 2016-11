SCHWIERIGER AUFBAU: Die Tanne vor der Marktkirche wurde am Morgen bei stürmischen Böen aufgerichtet.© Dröse

| Christian Bohnenkamp

Hannover

Weihnachtsmarkt: So viele Stände wie noch nie

So viele Stände wie noch nie - und so viele Öffnungstage wie schon lange nicht mehr: Hannovers Weihnachtsmarkt soll auch in diesem Jahr wieder rund 1,8 Millionen Besucher anlocken, so die Hoffnung der Stadt. Bereits am Mittwoch (16 Uhr) ist Eröffnung mit Oberbürgermeister Stefan Schostok und Stadtsuperintendent Hans-Martin Heinemann.