Weihnachtsmarkt: Schuss aus Maschinenpistole löst sich

Hannover

Aus bislang ungeklärter Ursache hat sich aus der Maschinenpistole (MP) eines Polizisten, der den Weihnachtsmarkt in der Altstadt bewacht, ein Schuss gelöst. Verletzt wurde niemand.

Hannover. Der Vorfall hatte sich bereits am Montag ereignet, doch erst Freitag wurde er bekannt. Die Polizei bestätigte den Schuss.

Der Beamte patrouillierte zum Glück nicht auf dem zu diesem Zeitpunkt gut besuchten Weihnachtsmarkt, sondern stand mit seiner MP an der Knochenhauerstraße/Ecke Goldener Winkel. Die Mündung zeigte nach unten auf den Asphalt. Gegen 16.50 Uhr habe sich dann ein Schuss gelöst, die Kugel sei in die Straße eingeschlagen, so eine Polizeisprecherin gestern. Es sei niemand in Gefahr gewesen. Auch die umliegenden Inhaber der Geschäfte haben weder von dem Einschlag noch dem Schuss selbst etwas mitbekommen. „Da können wir ja froh sein, dass nichts Schlimmes passiert ist“, sagte eine Geschäftsführerin der NP.Wieso die Waffe losging, konnte die Polizei noch nicht sagen. Die Maschinenpistole des Beamten wird einer technischen Überprüfung unterzogen.voi/hee