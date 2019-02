HANNOVER

Hannovers zentraler Weihnachtsmarkt um die Marktkirche und in der Altstadt wird in diesem Jahr um zwei Tage verlängert. Der adventliche Budenzauber beginnt jetzt am Montag nach Totensonntag, also am 25.November, und dauert dann 26 Tage. Bislang begann der Weihnachtsmarkt am Mittwoch nach Totensonntag.

Diese Entscheidung hat die Stadt am Freitag im Wirtschaftsausschuss mitgeteilt, nachdem sie auf Wunsch der Politik in den vergangenen Wochen bei den Schaustellern und Marktbeschickern die Meinungen abgefragt hatte. Ergebnis: 137 Betreiber haben Post bekommen, von denen 117 geantwortet haben.

Marktamtsleiter Michael Flohr führte aus, von 68 Getränke-und Essenverkäufer 64 für eine Verlängerung seien. Von den 69 Nonfood-Beschickern hätten sich 53 für eine Verlängerung ausgesprochen. „Damit ist eine große Mehrheit für die neuen Zeiten, die Quote von mindestens 50 Prozent Befürworter ist erfüllt“, so Flohr.

Ebenfalls neu ab diesem Jahr: Die Aufbauzeit für die Betreiber verlängert die Stadt in diesem Jahr von zwei auf sechs Tagen. Auch diesen Wunsch hatte die Politik Ende November an die Stadt als Wunsch herangetragen. Damit fängt der Aufbau am Montag in der Woche vor Totensonntag an.

„Das ist ein hervorragendes Ergebnis und Grundlage dafür, dass sich der Weihnachtsmarkt perspektivisch weiter entwickeln kann“, so Florian Spiegelhauer, der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD.

Der Schaustellerverband hat am Freitag die Entscheidung der Stadt begrüßt, vor allem die längere Aufbauzeit: „Der Aufbau über zwei Tag war immer mit einer unglaublichen Anstrengung verbunden. Im Prinzip durfte nichts schief gehen. Jetzt sind wir sicherer“, sagt Kevin Kratzsch, der Vize-Vorsitzende des Niedersächsischen Schaustellerverbandes.

Die Buden zum Weihnachtsmarkt würden nur ein Mal im Jahr aufgebaut werden, weshalb es bei den meisten Mitarbeitern an Routine fehlte. „Die sechs Tage werden die Aufbausituation deutlich entspannen.“ Und, der Vize-Chef der Schausteller versprach: „An Totensonntag wird von uns nicht gearbeitet am Aufbau.“

Den Weihnachtsmarkt 2018 hatten nach Angaben der Stadt Hannover rund 1,85 Millionen Besucher aufgesucht.

Von Andreas Voigt