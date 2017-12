Der Weihnachtsmarkt muss weichen: Damit die große Tanne in die Marktkirche passt, müssen die Standbetreiber schon am 22. Dezember abbauen.© Fotos: Wilde

Hannover

Weihnachtsmärkte ziehen positive Bilanz

Am Sonntag ist Heilig Abend. Damit beginnt das Weihnachtsfest erst so richtig. In der Innenstat ist das Fest dagegen schon wieder vorbei: Weihnachtsmärkte in Altstadt und Lister Meile ziehen positive Bilanz