Hannover

Einfach nur ein schlichter Kranz mit Kerzen – oder knallbunte Deko überall im Haus? Nach dem Totensonntag wird in vielen Haushalten traditionell für den Advent geschmückt. Und auch in Hannover wurde bei vielen Lesern bereits die Dekoration rausgeholt. Manchmal werden selbst gebastelte Kränze auf den Tisch gestellt, bei anderen Lichterketten aufgehängt – und in einigen Wohnungen steht sogar bereits der Weihnachtsbaum.

Bei Facebook haben wir darum gebeten, uns Fotos von der Adventsdekoration zu schicken. Hier die Ergebnisse.

Von RND/ewo