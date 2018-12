Hannover

Es könnte so schön harmonisch sein, das alljährliche Weihnachtsfest. Und doch spielt sich an den Festtagen mitunter Hässliches in Familien ab. Wie vermeidet man den Weihnachtsstress? Die NP sprach mit Sozialpädagogin Andrea Hoffmann von der Drogenberatungsstelle Drobs in Hannover.

Warum gibt es in vielen Familien alle Jahre wieder Krach unterm Weihnachtsbaum?

Weil jede Familie ihre Konfliktpunkte hat. Das ist völlig normal. An den langen Festtagen treffen die Familienmitglieder samt ihrer individuellen Erwartungen auf engem Raum zusammen. Es wird viel gegessen, sich wenig bewegt. Da reicht manchmal eine kleine Spitze vom Vater oder der Schwester und die Stimmung eskaliert: alte Machtkämpfe brechen aus, Frustrationen entladen sich. Stress und Alkohol wirken oft wie ein Brandbeschleuniger.

Keine schönen Aussichten: Also besser ganz aufs Familienfest verzichten?

Für einige kann das sicher eine Option sein. Es kann aber auch sehr schön sein, zusammen zu feiern. Ich empfehle Familien dann, sich frühzeitig zusammenzusetzen und darüber zu reden, was sich jeder wünscht. Also eine Art Familiensitzung, das gilt auch für Patchwork-Familien. Die Wünsche sind oft sehr konträr, das fängt schon bei der Essensfrage an und hört bei der Frage auf, ob man wirklich Weihnachtsmusik hören muss. Der Austausch hilft, die Situation zu entzerren. Wenn einmal alles offen ausgesprochen wurde, kann es auch später keine Vorhaltungen geben.

Klingt nach schöner Theorie. In Familien ist es aber oft nicht leicht, gute Kompromisse zu finden. Ihr Ratschlag?

Es ist ein bisschen wie mit der Diplomatie, man muss schauen, wie weit man auf die Anderen zugehen kann und welche Einigungen sich gut anfühlen. Auf gar keinen Fall sollte man faule Kompromisse eingehen, das geht immer schief. Dann lieber eine verbindliche Regelung finden, bei der einer im ersten Jahr seinen Wunsch durchsetzen kann und dafür der andere im nächsten. Das fühlt sich weniger nach Niederlage an, weil am Ende beide Seiten gewinnen.

Nennen Sie bitte die goldenen Tipps, wie das Fest auch mit der nervigen Verwandtschaft schön werden kann!

Gut vorplanen, das reduziert den Stress. Alles, was vorbereitet werden kann, sollte erledigt werden, damit man nicht am 24. Dezember morgens mit einer langen To-do-Liste aufwacht. Auf den Käse gucken und weniger auf die Löcher. Also auf das, was einen als Familie verbindet, was man an den anderen gut findet, als auf die Schwächen. Einfach mal loben statt meckern. Potenzielle Streitthemen ausklinken, für klärende Gespräche sollte nicht Weihnachten gewählt werden. Und auch sehr wichtig: Viele Spaziergänge. Damit vergeht im wahrsten Sinne manches unangenehme Gefühl.

Das sind hilfreiche Tipps. Aber wie zähmt man nun den Grinch am Weihnachtstisch, der einfach alles schlecht macht?

Für diesen grummeligen Verwandten sollte man sich vorher einige unerwartete Antworten überlegen. Und zur Abwechslung mal anders reagieren als sonst. Das irritiert. Sehr gut begegnet man dem Grinch aber auch mit viel Humor. Das ist sowieso eine große Ressource, um jegliche Familienfeste gut zu überstehen.

Für Familien, die weit verstreut leben, gleicht Weihnachten eher einem stressigen Marathon, als einem besinnlichen Fest. Was kann da helfen?

Auch da hilft es, kreativ und offen für alles zu sein. Statt zum Beispiel alle Verwandten unbedingt an den Weihnachtsfeiertagen zu besuchen, kann man doch auch ein schönes Treffen im Januar oder vor dem Fest verabreden. Das nimmt sehr viel Stress raus. Oder man entscheidet sich für das Wechselmodell: Ein Jahr kommen alle zur einen Familie, im nächsten Jahr trifft man sich bei der anderen. Man sollte sich davon verabschieden, dass es nur die eine Art gibt, Weihnachten zu feiern. Und man sollte auch Abstand davon nehmen, alles unter einen Hut zu bringen. Das ist schlicht unmöglich.

Welcher Satz über Weihnachten stört Sie am meisten?

Dass es perfekt sein muss. Das ist auf jeden Fall das sichere Rezept dafür, wie alles nur schief gehen kann.

Von Britta Lüers