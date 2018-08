Hannover

Das hat der Veranstalter HVG am Donnerstagnachmittag entschieden. Es greift damit das neue Sicherheitskonzept, entwickelt vom Veranstalter HVG zusammen mit dem Wetterdienst, der Feuerwehr und der Polizei. "Wir reagieren proaktiv", sagt Hans Nolte von der HVG. Man wisse zwar, dass die Unwetterfront erst gegen 19 Uhr auf die Stadt zukomme, wolle den Ständen aber genug Zeit geben zum Reagieren. Die Veranstalter haben die Gastronomen bereits am Vortag auf die Möglichkeit hingewiesen, dass am Donnerstag das Maschseefest geschlossen werden könnte. Bis wann die Sperrung gilt, ist noch unklar.

#maschseefest2018: Aufgrund des zu erwartenden Unwetters hat der Veranstalter entschieden, dass das #maschseefest heute um 16:00 Uhr schließt. — Polizei Hannover (@Polizei_H) 9. August 2018

Schon am Vormittag hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Unwettern auch in der Region Hannover gewarnt. „Wir rechnen damit, dass die Front relativ schnell durchzieht“, sagte DWD-Meteorologe Simon Trippler. Der Wind könne aber auch danach noch kräftig blasen, vor allem an der Nordsee. „Am Abend kann auch im Landesinneren die Jalousie noch rappeln“, sagte Trippler. Im Nordwesten von Deutschland bestehe außerdem ein geringes Tornado-Potenzial. „Im Zusammenhang mit Gewittern und unterschiedlichen Winden in unterschiedlichen Höhen kann es zu Tornados kommen“, erklärte der Meteorologe.