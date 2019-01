Hannover

Eigentlich nutzen täglich mehr als 250 000 Reisende den Hauptbahnhof Hannover, 750 Züge des Fern-, Nah- und S-Bahnverkehrs steuern die zwölf Gleise an. Der Hauptbahnhof Hannover gilt als Europas größtes Eisenbahnverkehrskreuz im Nord-Süd- sowie Ost-West-Verkehr. Von hier aus gelangen die Fahrgäste überallhin. Vorausgesetzt, die Züge fahren. Also – nicht wie am Sonntag.

Wegen eines Stellwerksausfalls ging von 15.30 Uhr an nichts mehr. Angeblich war Wasser in das Bauwerk gedrungen, warum, konnte die Bahn gestern noch nicht sagen. War das Dach kaputt? Grundwasser in den Keller gelaufen? „Erst nach Abschluss der Arbeiten und Untersuchungen kann eine genaue Aussage zum Grund des Wassereinbruchs gemacht werden“, gab Bahn-Sprecher Egbert Meyer-Lovis lediglich bekannt.

Stellwerk in Hannover gilt als modern

Das Stellwerk in Hannover gilt als eines der modernsten im Netz. Es gibt bisher viele verschiedene Formen dieser Schnittstellen, über die Fahrdienstleiter Weichen setzen, Signale stellen, die Schranken an Bahnübergängen steuern. Die meisten Stellwerke sind elektronisch, sie stammen aus den 1980er und 90er Jahren und haben den Nachteil, dass kilometerlange Kabel zu jedem Signal, jeder Weiche, jedem Gleiskontakt verlegt werden müssen, damit aus dem Stellwerk Befehle gesendet werden können. Digitale Stellwerke funktionieren über Netzwerke, sie seien weniger störanfällig und wesentlich günstiger, bewirbt sie die Bahn.

Und das mag auch richtig sein. Es sei denn, der Computer fällt mal aus. Dann stranden, wie am Sonntag, viele Tausende Reisende in Hannover. Dann stauen sich die Züge in die Nord-Süd-, aber auch in die Ost-West-Richtung. Mitunter solange, dass viele Züge noch bis Mitternacht eine halbe Stunde Verspätung haben, dass es auch am Tag darauf vereinzelt noch zu Verzögerungen und Zugausfällen kommt.

Bahn will Infrastruktur verbessern

Solche Szenarien versucht die Bahn zu verhindern, indem sie die Infrastruktur verbessert. So hat sie im vergangenen Jahr in Niedersachsen und Bremen 490 Millionen Euro für die Erneuerung von mehr als 180 Kilometern Gleisen, 210 Weichen, 16 Brücken und die Arbeit an mehr als 50 Bahnhöfen investiert. Dieses Jahr soll das fortgesetzt werden, wie genau, das will die Bahn im Februar verkünden.

Und auch der Bund will etwas tun: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) hat den sogenannten Deutschlandtakt verkündet (Grafik rechts). Nach Schweizer Vorbild sollen in Deutschland Bahn-Knotenpunkte entstehen, einer davon wird Hannover sein. Das Ziel: Die Bahnstrecken sollen zwischen den Knotenpunkten so ausgebaut werden, dass Züge zuverlässig so ankommen, dass Reisende ihre Anschlüsse erreichen. Die Schweiz hatte das in den 1980ern beschlossen und umgesetzt. Und irgendwann soll es nun auch in Deutschland soweit sein, dass Reisende zuverlässig überallhin gelangen. Schneller und öfter als bisher.

Auch von Hannover aus.

Von Verena Koll und Fabian Mast