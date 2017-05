Polizeieinsatz

Rätselhafter Einsatz für die Polizei. Sie musste die Vahrenwalder Straße in beide Fahrtrichtungen sperren, das Schnellrestaurant KFC in Höhe der Straße Alter Flughafen wurde geräumt, gegen 23 Uhr mussten die Gäste auch die Osteria verlassen. Der Grund: Ein Mann steht seit Donnerstagabend um 18 Uhr hier herum. Laut Polizei ist nicht auszuschließen, dass von ihm eine Gefahr ausgeht.

Hannover. Laut einem Polizeisprecher sollen Beamte sich gegen 20 Uhr dem Mann genähert haben. Warum steht er hier regungslos herum? Was hat er vor? Diese Fragen konnte die Polizei noch nicht beantworten. Nur so viel war zu erfahren: "Er spricht hochdeutsch", so der Polizist. Und: "Er reagiert nicht mehr auf die Fragen der Beamten." Die Sperrung des Kreuzungsbereiches, die auch die Üstra-Haltestelle "Alter Flughafen" betrifft, begründete der Polizeisprecher so: "Es ist nicht auszuschließen, dass er einen gefährlichen Gegenstand unter der Jacke trägt."

Die Polizei wollte am späten Abend erneut versuchen, mit dem Mann ins Gespräch zu kommen - durch besonders geschulte Polizeibeamte einer so genannten Verhandlungsgruppe. Auch nach 23 Uhr stand der Mann noch regungslos herum. Nur einmal soll er sich bewegt haben. Zeugen haben beobachtet, dass er dabei auch zum Himmel geblickt und die Hände wie zum Gebet nach oben gehalten hat.

