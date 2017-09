Was geht heute in Hannover?

Service

Und schon ist wieder Freitag! Guten Morgen Hannover! Hier sehen Sie, was am letzten Tag vor dem Wochenende noch alles wichtig ist.

Hannover. Fangen wir mit dem wichtigsten an: dem Verkehr. Noch ist es ruhig auf den Straßen aber das bleibt sicher nicht so, denn der Südschnellweg ist auf Höhe der Hildesheimer Straße wegen Brückenarbeiten ab 13 Uhr und zwischen dem Seelhorster Kreuz und der Hildesheimer ab 09:30 Uhr gesperrt.

Das Wetter ist heute nochmal gnädig. Es ist sonnig und die Temperaturen klettern nochmal auf 22 Grad. Zeit für einen Herbstspaziergang.

Gerhard Schröder bekommt für ein potenzielles Büro in Berlin als Altkanzler 561 000 Euro in diesem Jahr. neuepresse.de/Nachrichten/Niedersachsen/Uebersicht/Schroeder-erhaelt-561-000-Euro-fuer-Altkanzler-Buero

In Hannover werden heute außerdem so einige Polizeiabsolventen gekürt. Um 11 Uhr gibt es in der Swiss Life Hall mit Studierenden der Polizeiakademie den Bachelor-Abschluss verliehen. Inklusive der Ernennungen zu Polizeikommissaren.

In der Faust spielen heute Abend die wirklich spannenden Love A. Los geht es um 20 Uhr.

Um 20 Uhr ist außerdem das Spiel der Hannover Indians gegen die Icefighters Leipzig im Stadion am Pferdeturm. Das ganze ist gleichzeitig Saisonauftakt.

Auch eine Premiere gibt es heute in der Staatsoper mit West Side Story. Die startet um 19:30 Uhr.

Viel Spaß!