Service

Guten Morgen! Das Wetter für den Tag, den aktuellen Verkehr, damit Sie nicht im Stau stehen und was sonst noch in der Stadt los ist, gibt es hier.

Hannover. Der Verkehr: Aktuell sind keine(!) Staus zu vermelden. Wir aktualisieren hier aber regelmäßig.

Das geht in Hannover: Hannover 96 beginnt wieder mit dem Training. Als erster Bundesligist steht der Verein zur Vorbreitung wieder auf dem Platz. Zurecht: Wir sind Aufsteiger und müssen schnellstmöglich in die Form kommen, die andere Vereine vielleicht noch aus der letzten Saison haben. Das Programm für die erste Woche findet ihr hier: http://www.sportbuzzer.de/artikel/hannover-96-erste-trainingswoche-programm



Im Gartensaal des Neuen Rathauses eröffnen die Scorpions heute ihre Fotostellung.



Die Deutsche Bank hat heute ihre Jahrespressegespräch am Georgsplatz. Wenn Sie also eine Menge Anzugträger auf einem Fleck sehen, wissen Sie, wo die hin wollen.

Das Wetter: Es wird heute durchwachsen. Bei 21 Grad Maximum gibt es heute einen Wechsel aus Sonne und Wolken. Echter Sommer sieht anders aus, aber wenigstens geht die Welt heute wettertechnisch nicht unter, so wie letzte Woche.

Kurz-#Wetter zum Wochenstart mit windiger #Ostsee, ein paar Schauern in der Nordhälfte und Sonne und Wärme im Süden. https://t.co/wkxKlR2ojl pic.twitter.com/sPfjIsUDLi — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) 26. Juni 2017

Kommt gut durch den Tag!