Was Hannover am Donnerstag bewegt

Vorschau

Guten Morgen Hannover! Es ist wieder Donnerstag (27. Juli) - Zeit für das letzte Rendezvous im Stadtpark. Sogar bei recht gutem Wetter. Denn in Hannover hat sich die Lage wieder entspannt. Anders sieht das in anderen Teilen von Niedersachsen aus. Das Hochwasser beeinflusst die Menschen dort noch immer.

Hannover

Es ist wieder Donnerstag. Das heißt, es ist wieder Rendezvous-Zeit: Ein letztes Mal in dieser Saison laden wir Sie in den Stadtpark ein. Diesmal sind unter anderem Michaela Schaffrath und Dete Kuhlmann and Friends mit dabei. Ein großes Feuerwerk bietet des krönenden Abschluss.

Der Zoo Hannover öffnet am Donnerstagabend zum letzten Mal in diesem Jahr bis 22 Uhr. In der Zeit vom 1. bis zum 27. Juli bot der Late-Zoo verlängerte Öffnungzeiten - so konnte der Feierabend einmal anders ausklingen. Jeder Late-Zoo hatte ein besonderes Programm mit Live-Musik, Märchenreise, Midsomar-Fest, 150-Jahre-Kanada-Feier, Kunst und Kultur. Von 16.30 Uhr bis 22 Uhr geht das Programm an diesem Donnerstag. Eintritt kostet für Erwachsene neun, für Kinder zwichen fünf und sechs Euro.

Deutschland/Welt

Leichte Entspannung nach Überflutungen: Der Landkreis Goslar in Niedersachsen hat seinen am Mittwoch ausgerufenen Katastrophenalarm wieder aufgehoben. Wie ein Sprecher sagte, gab der Katastrophenschutzstab des Kreises die Einsatzleitung um Mitternacht in der Nacht zum Donnerstag ab.

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Twistringen (Kreis Diepholz) sind mehrere Haustiere einer Familie verendet. Das Feuer brach in der Nacht zu Donnerstag im Wohnzimmer aus, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Wegen des Hochwassers müssen Bahnpendler im Süden Niedersachsens noch bis Freitag mit erheblichen Behinderungen rechnen. Mehrere Regionalverbindungen blieben wegen Hochwasserschäden gesperrt, teilte der Bahnbetreiber Erixx am Donnerstag mit.

Seit Monaten versucht Donald Trump, „Obamacare“ abzuschaffen. Nun ist der US-Präsident mit dem Vorhaben erneut vor dem Senat gescheitert.

Wetter

So langsam lässt sich der Sommer wieder erahnen. Zwar zeigt sich die Sonne am Donnerstag lediglich drei bis vier Stunden, dafür ist aber immerhin mit Temperaturen um die 23 Grad zu rechnen.

Verkehr

Auf den Straßen in und um Hannover ist es Donnerstagmorgen ruhig.