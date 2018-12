Hannover

Wo genau wie viele Verbindungen durch den Warnstreik am Montagmorgen bei der Deutschen Bahn ausfallen, ist zunächst nicht bekannt. Aber auch in Hannover soll der Hauptbahnhof, ein wichtiger Knotenpunkt im Bahnverkehr, für drei Stunden lang bestreikt werden. Das bestätigte ein Sprecher der EVG gegenüber dem NDR.

"Ab 6 Uhr werden wir die Kollegen am Hauptbahnhof einsammeln", sagte er. Gemeinsam geht es dann in die Lindemannallee: Dort findet am Gebäude der Deutschen Bahn ab etwa 6.30 Uhr eine Kundgebung statt. Der Ausstand wird voraussichtlich bis etwa 9 Uhr dauern und vermutlich Tausende Bahnfahrer empfindlich treffen.

Die Bahn stimmte ihre Kunden aber bereits am Sonntagabend auf einen „stark beeinträchtigten“ Zugverkehr in ganz Deutschland ein.

Auch in den Stunden nach dem Warnstreik-Ende am Vormittag sei mit Störungen zu rechnen, erklärte das Unternehmen: „Die Deutsche Bahn setzt alles daran, die Auswirkungen der Warnstreiks auf ihre Kunden so gering wie möglich zu halten.“ Man bedauere, „dass die Reisenden, darunter viele Arbeitnehmer, in der Adventszeit möglicherweise mehr Zeit und Geduld aufbringen müssen, um an ihr Ziel zu kommen.“

Keine Einigung in Tarifgesprächen

Die EVG hatte nach abgebrochenen Tarifgesprächen zu dem Ausstand aufgerufen. Ein Schwerpunkt soll nach Informationen der Bahn Nordrhein-Westfalen sein. Aus Kreisen der EVG hieß es, die Aktionen sollten vor allem in Stellwerken und Werkstätten anlaufen.

Am Samstag waren die Tarifparteien in Hannover ohne ein Ergebnis auseinandergegangen. Die EVG nannte ein aus ihrer Sicht zu geringes Lohnangebot des Managements als Anlass für die Warnstreiks - die Bahn sprach hingegen von einer „völlig überflüssigen Eskalation“. Sie rief die Gewerkschaft auf, eine Einladung zu neuen Gesprächen anzunehmen.

Von NP