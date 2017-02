Mitarbeiter von Straßenmeistereien stehen mit Plakaten bei einem Warnstreik. © Holger Hollemann

Warnstreik von Länderbeschäftigten in Hannover

Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes der Länder haben am Donnerstag in Hannover rund 2700 Beschäftigte aus Niedersachsen und Bremen eine bessere Bezahlung gefordert. Sie beteiligten sich an einem Protestzug, an den sich eine Kundgebung anschließen sollte.