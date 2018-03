STILLSTAND: Die Bahnen und Busse der Üstra bleiben am Donnerstag in ihren Depots.© Foto: dpa

Tarifkonflikt

Hannover: Warnstreik in Kitas und bei Bus & Stadtbahn

Im öffentlichen Dienst laufen Tarifverhandlungen – die sind auch nach dem zweiten Gespräch nicht beendet, so das die Gewerkschaft Verdi mit Warnstreiks reagieren will. In der Region Hannover sind schon Mittwoch einige Kommunen betroffen, am Donnerstag auch Hannover -und zwar Busse, Bahnen und der Flughafen.