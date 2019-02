HANNOVER

Erneuter Arbeitskampf am Flughafen Hannover: Am Donnerstag früh von fünf bis 13.30 Uhr tritt ein Teil der Beschäftigten der Gepäckabfertigung in den Warnstreik. Ein Dutzend Ankünfte und Abflüge dürften betroffen sein, es handelt sich dabei ausschließlich um Linienverbindungen. Die Gewerkschaft Verdi hat im Rahmen der Tarifrunde mit der Firma Aviapartner die knapp 60 Beschäftigten des Unternehmens in Hannover zum Warnstreik aufgerufen. Auch der Standort Düsseldorf wird bestreikt, dort hat Aviapartner mehrere hundert Beschäftigte.

Die Bodenabfertigung am Hannover Airport (Be- und Entladen der Flugzeuge, Handling des Gepäcks) wird zum überwiegenden Teil von der Flughafentochter AGS erledigt, Aviapartner kümmert sich bei rund einem Fünftel aller Flüge ums Gepäck.

Mehrere Linienflüge betroffen

Nach Angaben einer Flughafensprecherin entfallen von den 33 Abflügen im Zeitraum des Warnstreiks sieben auf Aviapartner, bei den Ankünften sind es fünf von 20 Verbindungen. Es handelt sich ausschließlich um Linienflüge unter anderem von und nach Amsterdam, Paris, London und Kopenhagen. Man rechne wegen des Warnstreiks nur mit leichten Behinderungen – so dürfte es bei den betroffenen Flügen zu Verspätungen kommen. Zum Vergleich: In Düsseldorf wird mit deutlicheren Behinderungen gerechnet, dort sind rund 45 Starts und Landungen betroffen.

Passagieren wird empfohlen, sich wegen möglichen Verspätungen an ihre Fluglinie zu wenden. Erst vor knapp drei Wochen hatte ein Warnstreik des Sicherheitspersonals zu größeren Behinderungen geführt.

Die Gewerkschaft Verdi fordert in den Verhandlungen zum Manteltarif die Zahlung von Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie eine bessere Vergütung der Nacht-, Feiertags- und Schichtarbeit. Bei der Bodenabfertigung handele es sich um eine körperlich anstrengende Arbeit rund um die Uhr, die besser bezahlt werden müsse, argumentiert die Gewerkschaft. Die Arbeitgeber hätten nach zwei Runden noch kein Angebot vorgelegt. Über Lohnerhöhungen wird im Zuge von Manteltarifverhandlungen nicht gesprochen.

Von VON INKEN HÄGERMANN