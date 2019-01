Hannover

Nach dem Warnstreik des Sicherheitspersonals am Flughafen in Hannover ist der Flugbetrieb am Mittwochmorgen wieder aufgenommen worden. Lediglich ein Flieger hatte noch Verspätung, wie ein Sprecher des Flughafens sagte.

Der Streik hatte den Reiseverkehr am Dienstag massiv behindert: Es wurde rund ein Drittel der Abflüge und Ankünfte gestrichen. Der Flughafen war einer von acht Airports in Deutschland, die von den Gewerkschaften bestreikt wurden.

Von RND/dpa