Warnstreik: Post bleibt am Freitag liegen

Hannover

HANNOVER. Nach drei ergebnislosen Verhandlungsrunden im Tarifkonflikt bei der Post hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten in Niedersachsen am Freitag zu Warnstreiks aufgerufen. Am Standort Hannover sollen sich nach Angaben der Gewerkschaft rund 400 Beschäftigte an einer Demonstration beteiligen. Die Teilnehmer werden Freitagvormittag vom DHL-Gebäude am Weidendamm zur Kundgebung an der Goseriede ziehen.

Wegen des Warnstreiks wird es zu Behinderungen in der Brief- und Paketzustellung in Niedersachsen kommen, kündigte Verdi an. Die Gewerkschaft fordert sechs Prozent mehr Geld für die rund 130 000 Tarifbeschäftigten in Deutschland (Niedersachsen: 12 000).

