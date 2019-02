Alles doch nicht so schlimm in Sachen dreckiger Luft? Von wegen, sagt MHH-Herzspezialist Axel Haverich. Er hat mit seinem Team in Arterien-Verkalkungen Dieselpartikel nachgewiesen – in jeder zweiten Probe. Haverich plädiert deshalb für eine Senkung der Grenzwerte.