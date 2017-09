Warnhinweis: Trickdiebe mit neuer Masche in der Region Hannover unterwegs

Polizei

Hannover. Montagmorgen gegen 10:50 Uhr, ist eine 69-Jährige durch Unbekannte mit angeblich am Boden liegendem Münzgeld abgelenkt und dann bestohlen worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die in ihrem Pkw sitzende Seniorin auf dem Parkplatz eines Marktes an der Eitzer Föhre in Mellendorf durch einen unbekannten Mann angesprochen und auf hinter dem Fahrzeug liegendes Geld hingewiesen. Während sich die Dame auf die Suche nach den angeblich verlorenen Münzen begab, entwendete ein zwischenzeitlich hinzugekommener, zweiter Täter unbemerkt ihre im Auto befindliche Handtasche.

Der kommunikative Hauptakteur ist 1,70 bis 1,75 Meter groß, etwa 40 Jahre alt und von südeuropäischem Erscheinungsbild. Er hat braunes Haar und spricht akzentfreies Deutsch. Während der Tat trug er eine helle Hose und eine braune Jacke.

Der Polizei sind im August drei ähnliche Taten in Fuhrberg, Mellendorf und Langenhagen bekannt geworden. Die Ermittler warnen daher ausdrücklich vor dieser Masche!

Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0511 109-5555 beim Kriminaldauerdienst Hannover zu melden.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: Trickdiebe sind erfinderisch! Ablenkung ist eine von vielen ihrer Maschen, um an Geld und Wertgegenstände zu kommen. Lassen Sie ihre Wertgegenstände nicht unbeaufsichtigt.

Von Polizeidirektion Hannover