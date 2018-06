Ware im Wert von 150 000 Euro von Laster gestohlen

Hannover

Der Lastwagen war vergangene Woche auf dem Gelände einer Spedition an der Europastraße in Lehrte gestohlen worden. Nach einem Zeugenhinweis tauchte er am Donnerstag in der Dornierstraße in Vahrenheide wieder auf – allerdings ohne die geladenen Sanitärartikel im Wert von 150 000 Euro. Ermittlungen und die Auswertung des Fahrtenschreibers ergaben, dass die Täter mit dem Laster am vergangenen Freitagabend zu einem unbekannten Ort in Brink-Hafen beziehungsweise Vahrenheide gefahren sind und dort die Ware abluden. Anschließend fuhren sie zur Dornierstraße und stellten das Gespann dort ab.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können: 0511 – 109 55 55.

eva