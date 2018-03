Die Grippewelle hat Hannover fest im Griff. Sollte man sich noch impfen lassen?© dpa

Kleinkind stirbt

Wann endet die Grippewelle in Hannover?

Die Grippewelle hat Hannover fest im Griff. Jedes fünfte Kita-Kind ist erkrankt. Im Krankenhaus Auf der Bult verstarb zudem ein Kind an den Folgen der Erkrankung - landesweit sind in Niedersachsen bereits 19 Menschen an der Grippe gestorben.